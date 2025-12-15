Haberler

Muş'un yürüyüş rotaları dijital ortama aktarılarak turizme kazandırılıyor

Güncelleme:
Muş'ta, 'Adımlarla Keşfet Projesi' kapsamında doğaseverler tarafından keşfedilen yeni yürüyüş rotaları dijital ortama aktarılıyor. Genç Adımlar Derneği, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak amacıyla projeler gerçekleştiriyor.

Muş'ta, doğaseverler tarafından yapılan yürüyüşler sırasında keşfedilen yeni rotalar, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Adımlarla Keşfet Projesi" kapsamında dijital ortama aktarılarak turizme kazandırılıyor.

Genç Adımlar Derneği, doğal güzellikleriyle öne çıkan kentin yürüyüş rotalarının belirlenerek tanıtılmasını sağlamak amacıyla proje hazırladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destek verdiği projeyle belirli zamanlarda belirlenen rotalara doğaseverlerle yürüyüş gerçekleştiren dernek üyeleri, GPS konumlandırma cihazlarıyla kaydedilen güzergahları dijital ortama yüklemeye başladı.

Şu ana kadar 5 rotayla ilgili çalışmaları tamamlayan dernek üyeleri son olarak 2 bin 645 rakımlı karla kaplı Kurtik Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen doğaseverler, karla kaplı 8 kilometrelik zorlu parkuru dijital ortama aktardı.

Proje bitimine kadar 20 rotada çalışma yapmayı planlayan dernek, bu güzergahları doğaseverlerin kolayca erişebileceği platformlar aracılığıyla turizme kazandırmayı hedefliyor.

"Amacımız sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak"

Dernek Başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine, 2 bin 645 rakımlı karla kaplı Kurtik Dağı'nın zirvesine çıktıklarını söyledi.

Kurtik Dağı'nın kentte karın ilk düştüğü ve en son kalktığı yerlerden biri olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Adımlarla Keşfet Projesi' kapsamında oluşturduğumuz beşinci rotayı başarıyla tamamladık. Kurtik Dağı, sert iklim koşulları, yüksek rakımı ve Muş Ovası'na hakim manzarasıyla kentin en güçlü doğal alanlarından biri. Bu rota, Muş'un sadece bilinen yönlerini değil, keşfedilmeyi bekleyen doğasını da görünür kılıyor. Projeyle amacımız, kentin doğal ve kültürel değerlerini doğa yürüyüşleri aracılığıyla tanıtmak, gençleri doğayla buluşturmak ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlamak."

"20 rotayı tamamlayıp dijital erişime açacağız"

Bu yürüyüşlerin aynı zamanda sağlıklı yaşamı ve toplumsal dayanışmayı da güçlendirdiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Projemiz tamamlandığında oluşturulan tüm rotalar dijital erişime açılacak. Böylece hem yerel hem de ulusal ölçekte doğaseverler, Muş'taki bu güzergahlara kolayca ulaşabilecek. Attığımız her adım, Muş'un tanıtımına ve doğa turizmine katkı sunacak. Yürüyüş rotamız 2 bin 645 rakımda olduğu için deneyimli ekiple geldik. Kar çok fazla, hava soğuk. Zorlu bir yürüyüş oldu. 8 kilometreyi 4 saatte yürüdük. Konumlandırma cihazımızla yürüdüğümüz rotayı kaydettik. 20 rotayı tamamlayıp dijital erişime açacağız."

Rehber Fatih Yüce de İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldığını belirterek, "Kurtik Dağı rotasını başarıyla tamamladık. Zorlu bir rotaydı. Uzman ekiplerle yola çıktık. Yolculuk sırasında zaman zaman hava açık olmasına rağmen sert rüzgarlarla karşılaştık. Bu zorlu yolculuğu tamamladık. Güzel vakit geçirdik. Güneş de tüm berraklığıyla birlikte bize eşlik etti." şeklinde konuştu.

"Karla kaplı yollarda yürüdük"

Doğasever Gökhan Tuzcu da "Genç Adamlar Derneği'nin üyeleri ile yürüyüş yaptık. 8 kilometre yürüyerek dağın zirvesine vardık. Ekip ve hava güzeldi. Karla kaplı yollardan yürüdük. Rotanın manzarası güzeldi, herkesi davet ediyorum." dedi.

Katılımcılardan Emrah Akar, "Dernek sayesinde 2 bin 645 rakımlı karla kaplı Kurtik Dağı'na çıktık. Rotamız çok güzeldi. Tüm arkadaşları beklerim. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Haberler.com
title