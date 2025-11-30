Muş'ta Doğal Güzellik: Bazalt Kayalıkları Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Muş'un Varto ilçesinde milyonlarca yıl önce volkanik hareketler sonucu oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kaynarca Deresi Vadisi'nde bulunan beşgen şeklindeki bazalt kayalar, görüntüsü ve doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Milyonlarca yıl önce Varto fayındaki volkanik faaliyetler sonucu oluştuğu düşünülen yaklaşık 35, 40 metre yükseklikteki sütunların ender görülen yapılar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bazalt sütunların olduğu bölgede araştırma yapan Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Dölek, AA muhabirine, jeolojik miras olarak koruma altına alınması gereken yapıların turizme de hizmet edebileceğini söyledi.

"Bu bölge sit alanı olarak ilan edilmeli"

Çevredeki ekolojik çeşitliliğin vadiyi oldukça değerli kıldığını ifade eden Dölek, şunları kaydetti:

"Burası turizme kazandırılırken aynı zamanda koruma odaklı yaklaşımlarla bölgenin düzenlenmesi gerekiyor. Burası bölge insanına önemli katkılar sağlayacaktır. Sadece turizm amaçlı düşünmemekte gerekir. Özellikle Varto fay zonu, Leylekdağı segmenti ve onlarla birlikte bölgenin depremselliği ile bütünleşik düşünüldüğünde bölgenin tektonik ve volkanik özelliklerinde kilit ve önemli noktalardan bir tanesi. Buranın destinasyon amaçlı düşünüldüğü gibi bölgenin yer bilimleri açısından da önemli referans noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Koruma amaçlı geliştirilecek birçok proje, bölgede turizmle birlikte kırsal kalkınmayı destekleyecek."

Bazaltların Türkiye ve dünyada değişik örneklerinin olduğunu dile getiren Dölek, "Özellikle İskoçya'da 'Dev Kaldırımı' olarak ifade edilen yapılara benzeyen bir yapı ama buranın bir farkı, özellikle ekolojik olarak sunmuş olduğu zengin çeşitlilik, burayı daha da önemli kılıyor. Ankara Kızılcahamam yakınlarında yine bazalt sütunlarından oluşan jeosit ya da jeomorfositlerin turizme kazandırıldığı alanları biliyoruz. Burasının da en az onlar kadar potansiyel değeri var." dedi.

Bazal sütunların oluş şekliyle ilgili de bilgi veren Dölek, şöyle devam etti:

"Bazaltların bu şekli alması Leylekdağı segmentindeki zayıf fay zonlarını takip ederek yüzeye çıkmasıyla alakalı. Bunlar genelde altıgen şeklinde oluyor ama buradaki yapı daha çok beşgen şeklinde gelişmiş. Bazaltın soğumasıyla çatlaklar veya yarıklar oluşmuş. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunularak, bu bölge sit alanı olarak ilan edilmeli. Burası arkeolojik amaçlı değerlendirilerek korunması sağlanmalıdır."