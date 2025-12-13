Muş'ta Yeşilay ekipleri 'bağımsızlık seferberliği'yle bağımlılığı önlemeye çalışıyor

Muş'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Yeşilay Şubesi ekipleri, bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek ve bağımlı bireyleri tedavi olacakları birimlere yönlendirmek amacıyla insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

İçişleri Bakanlığı ile Yeşilayın gençleri ve toplumu bağımlılıklardan korumak amacıyla başlattığı "bağımsızlık seferberliği" kapsamında kentin farklı noktalarında stant açarak bilgilendirme yapan görevliler ve gönüllüler alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığını önlemeye çalışıyor.

Bağımlı bireylerin ve YEDAM danışanlarının atölyelerde yaptığı eserlerle sergi açarak bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışan ekipler, iş yerlerini de dolaşarak dağıttıkları broşürlerle toplumun bu konuya olan desteğini artırmak için çaba gösteriyor.

YEDAM ve Yeşilay Şubesi görevlileri, her ay 5 noktada açtıkları stantlarda yaklaşık 3 bin kişiyi bilgilendiriyor, bağımlı bireylerin de tedavi süreçlerinin başlatılmasına öncülük ediyor.

"Lütfen kendiniz için bir adım atın"

YEDAM'da görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Koçbay, AA muhabirine, açtıkları sergi ve stantlarla vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlısı olan bireylere ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikososyal destek sunduklarını ifade eden Koçbay, şöyle konuştu:

"Amacımız aslında bağımlı bireylerin atölyede yaptığı eserleri buraya getirerek bağımlı bireyler için farkındalık oluşturmak ve tedavi almalarını sağlamaktır. YEDAM olarak bağımlı bireylere, bağımlı bireylerin yakınlarına bilgilendirmeler yaparak destek almalarını sağlamak istiyoruz. Bağımlı bireyleri tedavi olmaları için merkezimize davet ediyoruz. Lütfen kendiniz için bir adım atın ve tedavi için geç kalmayın."

Muş Yeşilay Şubesinde görevli Taner Yıldırım da Yeşilay ve YEDAM olarak insanların yoğun olduğu yerlerde bilgilendirme standı açtıklarını belirtti.

"Bağımsızlık seferberliği" kapsamında Yeşilay olarak sahada çalışma yürüttüklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimizle ziyaretçilerimize broşür dağıtıyoruz. Aynı zamanda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne gelen danışanlarımızın yaptığı ürünleri sergiliyoruz. Esnafı ziyaret ederek Yeşilay elçisi olmalarını istiyoruz. Ayda ortalama 5 stant açarak yaklaşık 3 bin insanımıza sesimizi ulaştırıyoruz, Yeşilay ve YEDAM'ı tanıtıyoruz. Stantlarda gönüllülerimizle vatandaşı bilgilendiriyoruz. Özellikle bağımlılığı önlemek ve bağımlı olan kişilerin YEDAM'da ücretsiz tedavi almalarını sağlamak istiyoruz. Bağımsızlık seferberliği kapsamında yaptığımız diğer bir çalışmada ise 'Yeşilay elçileri' dediğimiz Muş'taki esnafı ziyaret ederek esnafımızı Yeşilay gönüllüsü yapıyoruz."

Yeşilay standını ziyaret eden Yılmaz Alak, kentte çay ocağı işletmeciliği yaptığını ifade ederek "Ben de geçmişte kendimce küçük bir proje gerçekleştirdim. Sigarayı bırakana çay ocağımda çay ve kahve ikram ediyordum. Yaptığım proje tutuldu. Yeşilayın yaptığı bu çalışmayı önemsiyorum. Herkes bu standı ziyaret edebilir. YEDAM'da ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyorlar. Çok güzel bir hizmet. Yeşilay ve YEDAM'ı tebrik ederim." dedi.