Muş'ta Asfiksi Tanısı Alan Yenidoğan, Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Muş Devlet Hastanesinde oksijen eksikliği tanısı konulan yenidoğan bebek, Van'a gönderilerek ileri tetkik için ambulans helikopterle taşındı.

Muş'ta asfiksi (oksijen eksikliği) tanısı konulan yenidoğan, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Muş Devlet Hastanesinde dünyaya gelen bir bebeğe, yapılan kontrollerde asfiksi tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkikleri için Van'a gönderilmesine karar verildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bebeği ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Kurum yetkilileri, sevk sürecinde özveriyle görev yapan sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
