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Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

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Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen programla açıldı. AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise halka hizmetkarlık yapmanın önemini vurguladı.

Muş'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen programla açıldı.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin hizmet anlayışının ilk günkü heyecanla devam ettiğini belirten Şimşek, "Bizler yüreği sıcak insanlarımıza hizmetkarlık ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep bu millete hizmet etmeyi şiar edindik. Yine, yeni bir yoldayız. Allah hayırlara vesile kılsın. Muş Belediye Başkanımız Feyat Asya, 5 ilçe belediye başkanımız, 17 belde belediye başkanımızla 5 yıl daha bu şehre hizmet etmeyi Allah'tan temenni ediyorum. Sizler bundan 6 ay önce parlamentoda 5 yıl daha çalışma vekaleti verdiniz. Hiçbir zaman tembellik yapmadık. Milletimiz ve şehrimiz için çalıştık bundan sonra da çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Bursa AK Parti Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise "Sizlerle gurur duyuyor ve iftihar ediyoruz. Değerli kardeşlerim çok ciddi bir zenginlik kazandık. Ekonomimiz elhamdülillah iyi durumda. Bu yolda bugüne kadar yapılan hizmetler için başkanımızı, milletvekilimizi ve il başkanlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir mesafe alınmış. Bu fırsatı 31 Mart'ta devam ettireceğiz. Bu partinin sizlere hizmetkar olmanın dışında bir derdi yoktur." ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da ilk günkü aşk ve heyecanla çıktığı kutlu yolda tek gayesinin halka hizmetkarlık yapmak olduğunu kaydetti.

Gelecek dönemde kentin eksik kalmış alanlarında hizmet yapmak için sahada olacaklarını kaydeden Asya, "Gönüllere dokunmak, asli işimiz olan gerçek belediyeciliğin inşası için kollarımızı sıvadık. İnşallah başta il olmak üzere 5 ilçe ve 17 belde belediyemizle milletvekilimiz ve il başkanımızın koordinesinde güçlü bir şekilde Ankara'dan almamız gereken paylara vesile olacak çalışmalara katkı sunacaksınız. Biz de halkımıza hizmetkarlığa devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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