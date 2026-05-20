Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde her hafta çarşamba günü bir araya gelerek evlatlarının teslim olması çağrısı yapıyor. Aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına sesleniyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

11 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, sesimi duyuyorsan bizi görüyorsan çık gel. Orada beklemenin bir anlam yok. Gözümüzü yolda bırakma. Arkadaşlarınla çıkın, ailelerinizin yanına gelin." dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise "9 yıldır evladımdan hiçbir haber alamıyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan evine dön." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
