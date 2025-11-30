Muş'ta 'Adımlarla Keşfet: Muş' Projesi ile Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Muş'ta "Adımlarla Keşfet: Muş" projesi kapsamında, doğa yürüyüşü yapıldı.

Genç Adımlar Derneğince İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde düzenlenen etkinliğe 70 doğasever katıldı.

Katılımcılar, Haspet Kalesi ve çevresinde yürüyüş yaparak doğa ile iç içe zaman geçirdi.

Yürüyüşe katılan Dernek Başkanı Sedat Özcan AA muhabirine, havanın soğuk ve sisli olmasına rağmen 1900 rakımlı Haspet Kalesi'ni ve çevresini gezdiklerini söyledi.

Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini görünür kılmayı amaçladıklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Doğa yürüyüşü ve kamp alanlarını içeren yeni güzergahlar oluşturmaya çalışıyoruz. Dijital erişime açılacak bu rotaların, dünyada ve ülkemizde hızla büyüyen doğa turizmiyle bölgemizde örnek bir çalışmaya dönüşeceğine inanıyorum. Projemiz, hem gençlerimize hem de kentin tanıtımına katkı sağlayacak. Etkinliğimize 70 kişi katıldı. Sağlıklı yaşama kültürünü oluşturma hedefimizi ilimizde adım adım güçlendiriyoruz."

Yürüyüşe katılan Rüya Güler ise etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Genelde bu tür etkinliklere katılıyoruz. Buraya ilk defa geldim. Hava çok sisli ve soğuk olmasına rağmen Haspet Kalesi'ni gezdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.