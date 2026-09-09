Muş'ta 9 gündür kayıp olan genci arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Büvetli köyünde yaşayan Balkaya'dan, 31 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan ailesi 2 gün sonra durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince başlatılan ve önceki gün AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, 69 personel ve 16 araçla köy çevresi ile İron Sazlığı'nın bulunduğu bölge tarandı.

Jandarmaya ait arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, bölge dronla havadan kontrol edildi.

Büvetli köyü muhtarı Naci İlikhan, Balkaya'nın bulunması için herkesin seferber olduğunu söyledi.

Ekiplere teşekkür eden İlikhan, "Devletimizden Allah razı olsun. AFAD, jandarma, Kızılay, güvenlik korucuları, köylülerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız burada bize yardımcı oluyor. Devletimiz gereken araştırmaları yapıyor. İnşallah gencimizi sağ salim buluruz." dedi.

Kaynak: AA