Muş'ta müzeye dönüştürülen 88 yıllık okul binası geçmişe ışık tutuyor

Muş'ta 1938'de taş işçiliğiyle inşa edilen ve yüzlerce öğrencinin yetiştirildiği tarihi Atatürk İlkokulu'nun binası, müzeye dönüştürülerek binlerce yıllık geçmişin izlerini taşıyan eserlere ev sahipliği yapıyor.

Minare Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekare alana kurulu 88 yıllık tarihi okul binası, Valilik tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından 2021'den bu yana Muş Müzesi olarak hizmet veriyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan müzenin Arkeolojik Teşhir Salonu'nda Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağları, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergileniyor.

Etnografik Teşhir Salonu'nda ise Osmanlı dönemine ait gerdanlıklar, kemerler, kemer tokaları, bilezikler, tepelikler, şifa tasları, vazolar, şamdanlar, semaverler, ağızlıklar, kahve öğütücüleri, kılıçlar, kamalar, barutluklar ve tabancalar bulunuyor.

2 bin 162 eserin bulunduğu müzede, Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı Salonu da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor.

Müzeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, binlerce yıllık geçmişe ışık tutan eserleri görme fırsatı buluyor.

Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, AA muhabirine, Atatürk İlkokulu'nun 1938'de inşa edildiğini ve 2021'de müzeye dönüştürüldüğünü söyledi.

Muş'un adeta açık hava müzesi gibi olduğunu ifade eden Şengül, şöyle konuştu:

"Başta Medler, Persler, Urartular, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar olmak üzere birçok medeniyet bu topraklarda hüküm sürmüştür. Bugün yaklaşık 40 kişilik arkeolog, sanat tarihçisi, müze uzmanı, güvenlik görevlisi ve personelimizle halkımıza hizmet veriyoruz. Müze ilimizin tanıtımına katkı sağlıyor. Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Halihazırda müzemizde 2 bin 162 eser bulunmaktadır. 2021'den bu yana müzemizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Müzemiz, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Artık insanlar Muş'a geldiklerinde burada bir müze olduğunu biliyor ve ziyaret ediyor."

Müzenin 4 bin 500 metrekare alana kurulduğunu anlatan Şengül, "İki katlı tarihi yapıyı hem korumak hem de gençlerimizin geçmişini öğrenmesini sağlamak amacıyla müzeye dönüştürdük. Gençlerimiz, halkımız ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Yıllık ortalama 17 bin ziyaretçi ağırlıyoruz"

Muş Müze Müdürü Yunus Mübarek Gürler de müzenin açıldığı günden bu yana ilgi gördüğünü ifade etti.

Tarihi binada 1938'den 2021 yılına kadar eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Gürler, şunları kaydetti:

"Bina, 2021'de müzeye dönüştürülerek Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde halkın hizmetine sunulmuştur. Müzemizdeki eserler arkeolojik, etnografik ve sikke koleksiyonlarından oluşmaktadır. Bu eserler teşhir salonlarımızda ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. Yıllık ortalama 17 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde ziyaretçi sayımız her geçen yıl artıyor."

"Eğitim gördüğüm binada şimdi çalışıyor olmak beni mutlu ediyor"

Müzede görev yapan arkeolog Cemal Aykurt, tarihi Atatürk İlkokulu'nda eğitim gördüğünü belirtti.

Müzeye dönüştürülen binada sergilenen eserlerin ilgi gördüğünü vurgulayan Aykurt, "Müzemiz zaman zaman oldukça yoğun oluyor ve ziyaretçilerimiz memnuniyetlerini dile getiriyor. Muş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Urartulardan Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlılara ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanan zengin kültürel mirasın izlerini burada görmek mümkündür. Eser çeşitliliğimiz de bunun en önemli göstergelerinden biridir. Benim için ayrıca özel bir anlam taşıyor çünkü daha önce burada öğrenciydim. O dönem öğretmenler odası olan yerler bugün sergi salonlarına dönüşmüş durumda. Daha önce eğitim gördüğüm bu binada şimdi çalışıyor olmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Fatma Cumhur da üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını bildirerek, "İlk kez Muş Müzesi'ni ziyaret ettim. Okul binasının müzeye dönüştürüldüğünü öğrenince görmek istedim. Müzede Muş'un tarihine ışık tutan çok sayıda eser bulunuyor. Tarihi eserleri incelerken adeta geçmişe yolculuk yaptım. Taslar, takılar, kolyeler, bıçaklar ve daha birçok tarihi obje gerçekten dikkati çekiciydi. Eserlerin tarihi değeri insanı etkiliyor ve hayran bırakıyor. Müzeyi gezen herkesin tekrar görmek isteyeceğini düşünüyorum. Herkese Muş Müzesi'ni ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.