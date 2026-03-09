Haberler

Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Malazgirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programa katılan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine dikkati çekti.

Şimşek, "Kadınlarımız baş tacımızdır. Hayatın her alanında emeği, sevgisi ve fedakarlığıyla toplumumuzu ayakta tutan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Katılımcılara çiçek dağıtılan, müzik dinletisi sunulan etkinlikte kadınlar halay çekerek eğlendi.

Etkinliğe, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Altın, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Tuğba Boydak ve Malazgirt Kadın Kolları Başkanı Funda Pürmüs ile kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı

Savaşın ortasında yeni hamle! Binlerce asker sahaya iniyor
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene

Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı

Yeni liderin 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda 'taksit' dönemi başladı

Savaşın gölgesi tarlaya da düştü! Pazardaki yazı herkesi düşündürdü
Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi

Çok kan dökülecek! Savaş sürerken katliam itirafı gibi sözler
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu