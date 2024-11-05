Üye Girişi
Haberler

Muş'ta 60 Yaş Üstü Kadınlar Tazelenme Üniversitesi'nde Bir Araya Geliyor

Muş'ta 60 Yaş Üstü Kadınlar Tazelenme Üniversitesi'nde Bir Araya Geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından açılan Tazelenme Üniversitesi'nde 60 yaş üstü kadınlar, insan sağlığı, iktisat ve fiziksel egzersiz gibi dersler alarak hem öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, bu uygulamanın kent ile üniversitenin entegrasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı.

Muş Alparslan Üniversitesince açılan "Tazelenme Üniversitesi"ne devam eden kadınlar, insan fizyolojisi ve sağlığı, iktisat ve fiziksel egzersiz gibi derslere katılarak hem öğreniyor hem sosyalleşiyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, geçen yıl açılan "Tazelenme Üniversitesi"nin 60 yaş üstü kişilerden ilgi gördüğünü, haftanın 3 günü 20 kadına ders verildiğini anlattı.

Tazelenme Üniversitesi'nin Valilik ve diğer kurumlar tarafından desteklendiğini belirten Alican, şunları kaydetti:

"Bu çalışma kent ile üniversitenin bütünleşmesi açısından önemli. 60 yaş üstü kişiler üniversite sıralarında oturup torunlarının gittiği okulda ders işliyor. Onları üniversitemize getirmek, sınıflarımızda ağırlamak, çay içmek ve sohbet etmek istiyoruz. Deneyimlerinden istifade ederek bunu kayıt altına almayı amaçlıyoruz."

62 yaşındaki 4 çocuk annesi Çiçek Demir, katıldıkları eğitimlerde birçok yeni bilgi öğrendiklerini ifade ederek, sosyalleştiğini ve üniversite sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini söyledi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti

İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.