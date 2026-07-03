Muş'ta 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muş'ta 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Çocuklar konvoyla camiye götürülüp dua edildi, ardından ata binip eğlenceli aktiviteler yaptı. Etkinlikte yemek ikramı, oyunlar ve bisiklet gibi hediyeler de yer aldı.
Muş'ta, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 27 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentteki 27 çocuk sünnet ettirildi.
Sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, konvoy eşliğinde Muş Ulu Cami'ye götürülerek dua edildi.
Daha sonra Murat Köprüsü'ne giden çocuklar ata binerek, eğlenceli zaman geçirdi.
Katılımcılara yemek ikramının yapıldığı etkinlikte oyunlar oynayarak eğlenen çocuklara bisiklet ve hediyeler verildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız