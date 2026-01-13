Haberler

Muş'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Muş'un Malazgirt ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen taşımacılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine iki araç durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen taşımacılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
