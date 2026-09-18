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Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

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Muş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Muş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinesinde 14 Eylül'de Muş merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Muş, Batman, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Zonguldak'ta belirlenen 22 ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK Başkanlığının incelemelerinde, şüphelilerin futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesine ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 25 milyon 740 bin 480 lira para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 42 cep telefonu, 5 bilgisayar, 40 SIM kart, tablet, 4 USB bellek, hafıza kartı, başkalarına ait 5 kimlik kartı, 62 banka ve kredi kartı, 1 milyon 750 bin lira değerinde çek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA
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