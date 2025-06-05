Muş Malazgirt'te Bayramlaşma Töreni

Muş Malazgirt'te Bayramlaşma Töreni
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Kaymakam Göksu Bayram, Kurban Bayramı nedeniyle Malazgirt'te ilçe protokolü ile bir araya geldi. Bayramlar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine değinen Bayram, tüm halkın bayramını kutladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kaymakam Göksu Bayram, ilçe protokolüyle bayramlaştı.

Millet Bahçesi Çınarlı Kitap Kafe'de Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam Bayram, ilçede görev yapan kurum amirlerinin bayramını kutladı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kaymakam Bayram, "Bayramlar, toplumsal birlikteliği güçlendiren, kardeşliği pekiştiren özel zamanlardır. Bu güzel bayram gününde Malazgirtli hemşehrilerimle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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