Muş Cumhuriyet Başsavcısı Kantar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek çeşitli eserleri seçti. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kantar, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Kantar, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" başlıklı fotoğrafını oylayan Kantar, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

Kantar, fotoğrafları çeken foto muhabirlerine ve AA'ya teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
