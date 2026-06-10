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Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı

Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı
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Muş'un Bulanık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan 219 kursa katılan 2 bin 657 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı ürünler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergilendi. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, eserlerin eğitim ve üretimin gücünü yansıttığını belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezince açılan 219 kursa katılan 2 bin 657 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.

Merkez bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kursiyerlerin uzun soluklu emeklerinin sonucu olan eserlerin sergilendiğini söyledi.

Ürünlerin çalışmanın, sabrın, öğrenme azminin ve kararlılığın en güzel örneği olduğunu belirten Koşansu, "Kadınlarımızın yıl boyunca halk eğitim merkezi ve aile destek merkezlerinde ürettiği el emeği göz nuru eserler burada sergileniyor. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu eserler ilçemizde eğitim ve üretimin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı ise kursların yalnız kişisel gelişime değil, istihdama da katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
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