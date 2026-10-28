Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Bulanık'ta Cumhuriyet yürüyüşünde 200 metrelik Türk bayrağı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesi ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi. Bulanık'ta 200 metrelik Türk bayrağı açılan etkinliğe öğrenciler katılırken Yüksekova'da yürüyüşün ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

MUŞ/ Muş'un Bulanık ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Yeni Mahalle'de başladı.

Öğrencilerin katılım gösterdiği yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in gelecek nesillerin özgür ve güçlü bir yaşam sürmesi için verilen mücadelenin sonucu olduğunu ifade eden Koşansu, gençlerin birbirlerine saygı göstererek ortak gelecek için çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Hakkari

Yüksekova Kaymakamlığınca "Cumhuriyet İçin Adım At" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet İlkokulu önünde başladı.

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar ve öğrenciler, bando takımı eşliğinde Cengiz Topel ve Milli Egemenlik caddelerini takip ederek Farabi Anadolu Lisesi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe Kaymakam Volkan Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Kuşca, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi

Seçim sonucu neredeyse belli oldu, Trump'tan ilk hamle geldi
Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! 'Putin'le görüşmek istiyorsa...'

Kremlin'den Zelenski'ye dünyayı şaşkına çeviren çağrı
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

Bir de öğretmen olacak! Yaptığı alçaklık yanına kar kalmadı

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı

Rus ruleti tuttu!

Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra