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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, – MUŞ'un Bulanık ilçesinde 24 haftalık ve 600 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebek Taşkın, doğumun ardından gelişen solunum sıkıntısı üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bulanık Devlet Hastanesi'nde 24 haftalık olarak dünyaya Taşkın bebek, sağlık ekiplerinin yakın takibine alındı. Üçüncü basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ihtiyacı bulunan bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Taşkın bebek için ambulans helikopter havalandı. Bulanık Devlet Hastanesi'nden kuvözle alınan bebek, ambulans helikopterle Van'a sevkedildi. Minik bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı