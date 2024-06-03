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Muş Alparslan Üniversitesi'nden özel çocuklara sokak şenliği

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Muş Alparslan Üniversitesi bünyesindeki Varto İyilik Topluluğu üyeleri, özel çocuklara yönelik düzenledikleri sokak şenliği etkinliğinde pasta kesti, oyuncak dağıttı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi bünyesindeki Varto İyilik Topluluğu üyeleri, gönüllük çalışmaları kapsamında özel çocuklara yönelik "Sokak Şenliği" etkinliği düzenledi.

Üniversite öğrencileri, Kale Mahallesi TOKİ konutlarında bir araya geldikleri özel çocuklarla pasta kesti ve oyuncak dağıttı.

Palyaço kıyafeti giyen öğrenciler, özel çocuklarla oyunlar oynarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Varto İyilik Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, yaptığı açıklamada, düzenledikleri şenlikle özel çocuklarının keyifli bir gün geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Müzik eşliğinde palyaço gösterilerinin yapıldığını anlatan Kaymaz, şunları kaydetti:

"Yaş pasta kesildi ve özel çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar doyasıya eğlendi. Sosyal sorumluluk projesiyle unutulmaz bir gün yaşadık. Sevilen eski şarkıların yanı sıra çocuk müziklerinin çaldığı şenlikte, palyaçolar miniklerin yüzünü boyadı. Öğrenciler sosis balonlardan hayvanlar yaptı. Projeye katılan miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı."

Şenliğe, çocukların aileleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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