Muş Alparslan Üniversitesi'nde Optisyenlik Programı Atölyesi Açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde Optisyenlik Programı Atölyesi Açıldı
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Muş Alparslan Üniversitesi Varto Giyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu'nda açılan optisyenlik programında 45 öğrenci, uygulamalı eğitimler ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Öğretim görevlisi Esra Çiçek Çetin, öğrencilerin gözlük hazırlama süreçlerini öğrenerek mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmalarını sağladıklarını belirtti.

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Giyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu'nda açılan optisyenlik programında öğrenciler, atölyede becerilerini geliştiriyor.

Okul bünyesinde kurulan atölyede ön ölçüm cihazı, cam kesme makinası, gözlük muayene çantası, dijital ve manuel fokometre cihazları bulunuyor.

Programda 45 öğrenci, okulda aldıkları eğitimi atölyede uygulayarak pekiştiriyor.

Optisyenlik Programı Öğr. Gör. Doktor Esra Çiçek Çetin, AA muhabirine, amaçlarının öğrencilere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmek olduğunu söyledi.

Atölyede reçeteye uygun gözlük hazırlama süreciyle bilgi aktardıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Cam kesimi, çerçeve belirleme, buna benzer uygulamalı eğitimler yapıyoruz. Bundan farklı olarak gözlük montajında kullanılan bazı cihazlar var. Bu cihazları tanıma ve kullanma sürecini yönetiyoruz. Bunların dışında en önemlisi de mesleki etik ve hasta iletişimi. Bu çok önemli. Bu şekilde müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesine yönelik beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu atölye sayesinde öğrenciler mezun olduktan sonra optik merkezlerinde rahatça çalışabilirler."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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