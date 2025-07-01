Muratpaşa Falez Plajları'na Mavi Bayrak Coşkusu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajları, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda bu yıl da 'Mavi Bayrak' alarak çevre bilincini artırmayı sürdürüyor. Törende, plajların temizliği ve düzenli bakımı ön plana çıkarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajlarında "Mavi Bayrak" dalgalanmaya başladı.

Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'na kurulan, merdiven ya da asansör yardımıyla inilebilen plajlar, temiz suyuyla öne çıkıyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesinin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları, bu yıl da "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Antalya Genç İklim Liderleri Platformu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakininin katılımıyla düzenlenen törenle falez plajlara "Mavi Bayrak" asıldı.

Uysal, yaptığı açıklamada, falez plajlarının 10 yıldır üst üste TÜRÇEV tarafından ödüllendirildiğini, bunun önemli başarı olduğunu kaydetti.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Ergiydiren ise bu başarıda belediye ekiplerinin koordineli çalışmalarının yanı sıra Muratpaşa sakinlerinin çevre bilincinin de etkili olduğunu ifade etti.

Törenin ardından Muratpaşa Belediyesi dalgıçları, denizin derinliklerine dalarak deniz zemini ve kaya diplerine yerleşen çok sayıda atığı çıkardı.

Dalgıçlardan Gürkan Yılmaz, düzenli temizlik yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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