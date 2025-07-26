Muratpaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Ayrıca Manisa Akhisar'daki yangının da büyük ölçüde kontrol edildiği belirtildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış, Manisa Akhisar'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlayda ve Helin 9 gün arayla öldürüldü! Katillerin bağlantısı şoke etti

9 günde iki cinayet! Katillerin bağlantısı şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da gündem Osimhen! Bakın ne dediler

İtalya'da manşetleri süsledi: Haaland ile kıyaslanan Osimhen...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.