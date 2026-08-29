Haberler

1. Lig'de haftanın maçında kazanan Bursaspor

1. Lig'de haftanın maçında kazanan Bursaspor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda 3'te 3 yapan Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı. İki takımın da puanları 9'a çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

KAYSERİ ÖNE GEÇTİ, SON SÖZÜ BURSA SÖYLEDİ

Kayserispor, 31. dakikada Florent Hasani'nin penaltıdan attığı golle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor, 58. dakikada penaltıdan Kelechi Iheanacho ile skora denge getirdi. Yeşil-beyazlılar, 77. dakikada bu kez de Alperen Babacan'ın golüyle öne geçti ve maçı kazandı.

RAKİBİNE İLK YENİLGİSİNİ YAŞATTI

Bu sonuçla birlikte ligde ilk 3 maçını kazanan Kayserispor, ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. Galibiyete ulaşan Bursaspor da puanını 9 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bursaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Konyaspor'dan üst üste 6. mağlubiyet

Süper Lig'de üst üste 6. kez kaybettiler! Gidişatları hiç iyi değil
Nepal'de kayıp Türk rehberden 3 gündür haber alınamıyor

Nepal'de binlerce kayıptan biri de Türk: Telefon sinyali izleniyor!
2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç

Neler oldu neler! Kendisine inanmayan tüm İngiltere'yi pişman ediyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi

Mehmet Akif Ersoy'a beraat vaat eden şüpheliler hakkında yeni karar