Muratpaşa Belediyesi Kazım Özalp Caddesi'nde 3 Bin Kişiye Aşure Dağıttı

Muratpaşa Belediyesi, 'Kapalı yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde 3 bin kişiye aşure dağıttı. Etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal'la katıldı. Muratpaşa Belediyesi'nde bolluğun, bereketin, paylaşmanın, birliğin ve beraberliğin simgesi aşure için hazırlıklar günün erken saatlerinde belediye aşevinde başladı. Dağıtıma Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katılarak vatandaşlara elleriyle aşure dağıttı. Uysal, aşurenin her kültürde 'umut' demek olduğunu belirterek, 'Aşure, sevgi, saygı, paylaşmak ve mutlaka beraber olmak demek. Varlıkta ve yoklukta geleceğe doğru umutla bakmak demek. Aşuremiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız hiç eksik olmasın. Bu güzel ortak yaşam ve değerler Muratpaşa'mızdan Türkiye'mize yayılsın' diye konuştu.