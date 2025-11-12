"Murat Ongun'un İBB ihalelerine katılmak isteyenlere karşılığı olmayan faturalar ödettiği" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticilerinden Murat Ongun'un İBB ihalelerinde yer almak isteyen kişileri eşinin üzerine kurduğu firmaya yönlendirdiği, taliplilerin bu firma tarafından kesilen karşılığı olmayan faturaları ödemeleri halinde ihalelere katılabildikleri anlatıldı.

İddianamede, Eyüpsultan ilçesindeki Feshane binası kamu malı saha alanında bulunan 170 metrekare camekan alanın kitap-kafe olarak 3 yıl süreyle kiralanması işi kapsamında hazırlanan şartnameye yer verildi.

İhaleye başvuracak firmalardan ilan tarihinden itibaren geriye doğru en az 5 yıl açık veya kapalı kültürel etkinlik alanı işletmeciliği yapmış ve yapıyor olması, İstanbul'un her iki yakasında ve toplamda en az 5 lokasyonda kitap ve hediyelik eşya satışı yapması ve ilgili makamlardan belgesinin bulunması şartlarının arandığı kaydedilen iddianamede, bu şartların birçok firmanın ihaleye katılamaması sonucunu doğurduğu bildirildi.

İddianamede, bu sebeplerle ihaleye sadece İBB'nin iştiraki Kültür AŞ'nin katılım sağladığı gibi kazandığı, ayrıca kiralanacak taşınmazın İstanbul'un Avrupa yakasında olmasına rağmen şartnamede İstanbul'un her iki yakasında 5 yıl faaliyet gösterme zorunluluğunun getirilmesinin pratikte bir faydasının da bulunmadığı aktarıldı.

Kültür AŞ'nin örgüt yöneticisi Murat Ongun tarafından yönlendirildiği ve Ongun'un Kültür AŞ'yi defaten araç olarak kullandığı belirtilen iddianamede, ana ihale şartnamesine eklenen hükümlerin, İmamoğlu suç örgütünün plan ve kurgusunun bir ürünü olduğu, söz konusu ihalede her ne kadar zarar net olarak belirli olmasa da işin çok daha makul fiyatlar üzerinden gerçekleşmesinin imkan dahilinde olduğu ifade edildi.

İddianamede, Yenikapı Meydanı'nda bulunan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin 2023 yılında 3 yıl süreyle işletilmesi için ihaleye çıkıldığı ancak ihalenin Kültür AŞ'yi tanımlar vaziyette oluşturulduğu, sonuç olarak ihaleyi tahmini tutara yakın teklif veren Kültür AŞ'nin aldığı anlatıldı.

Ongun'un eşinin firma hesabına gönderilen rüşvet paraları

İddianamede, İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesinin ardından, şüpheli Murat Ongun'u belediye iştiraklerinden Medya AŞ'ye yönetim kurulu başkanı olarak atadığı, Ongun'un buradan elde ettiği gücü de kullanarak iştirakte yapılan tüm alım ve ihaleler üzerinde tam bir hakimiyet yetkisi kurduğu ifade edildi.

Ongun'un hem kişisel zenginleşmesine hem de İmamoğlu suç örgütünün maddi menfaat elde etmesine imkan tanımak adına 17 Ağustos 2022'de eşi şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Limited Şirketi isimli firmayı kurduğu anlatılan iddianamede, Ongun'un ayrıca örgüt hiyerarşisi içerisinde kendisine bağlı olan şüpheli Emrah Bağdatlı üzerinden, piyasada faaliyet gösteren firmalar ile iletişim kurduğu, İBB ihalelerinde yer almak isteyen kişilerin eşinin firması tarafından kesilen faturaları ödemesi halinde iş alabileceklerine yönelik hukuksuz taleplerini ilettiği bildirildi.

İddianamede, bir kısım şüphelilerin İBB tarafından yapılan ihalelere katılım sağlayıp gelir elde edebilmek adına Ongun'un eşinin firması tarafından kesilen ve herhangi bir şekilde karşılığı olmayan faturalar ödediği, Zeynep Ongun'un ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmese de bir kısım şüphelilerin ödedikleri paralar karşılığında herhangi bir şekilde mal ve hizmet almadıklarını beyan ettikleri, BYZAG isimli firmayla aralarında ticari bir ilişki bulunmadığını beyan ettikleri aktarıldı.

Bu konu kapsamında ifadesi alınan şüpheliler ile Murat Ongun arasında Emrah Bağdatlı aracılığıyla rüşvet anlaşması yapıldığı belirtilen iddianamede, "Zira bu şirketlerin Kültür AŞ ve Medya AŞ isimli iştirak şirketlerinden muhtelif tarihlerde iş almış olmaları, karşılığında da sahte faturalar üzerinden örgüt yöneticisi şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait olan BYZAG isimli firmaya para göndermeleri nedeniyle her iki tarafın maddi menfaat elde ettiği aşikardır. Bu nedenle rüşvet anlaşmasının yapıldığı hususunda bir şüphe bulunmamaktadır. Bu suretle toplamda 1 milyon 455 bin 994 TL tutarında rüşvet alınmıştır." denildi.

İddianamede elde edilen rüşvet paralarının İmamoğlu suç örgütü içerisinde oluşturulan "sistem" isimli yapıya aktarılıp, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanıldığı vurgulandı.

Belediye uhdesinde bulunan açık hava reklam alanlarının bazı şirketlere reklam izni alınmaksızın mevzuata aykırı kullandırıldığı, bu nedenle söz konusu şirketlere ecrimisil ihbarnamesi gönderildiği anlatılan iddianamede, ilgili şirketlerin bu ecrimisil bedellerini belirli periyotlarla ödeyerek açık hava reklam mecralarını kullanmaya devam ettikleri belirtildi.

İddianamede, söz konusu mecraların mevzuata göre ihale yoluyla ya da diğer kanuni yöntemlerle şirketlere verilmesi halinde belediyenin kasasına çok daha yüksek bedellerin girmesi mümkünken, şirketlerden sadece ecrimisil bedeli tahsil edilerek kamunun milyonlarca Türk lirası zarara uğratıldığı belirtilerek, "Buradaki asıl amacın adı geçen şirket yetkilileri olan şüpheliler ile fikir ve eylem birliği içerisinde, hileli bir şekilde ecrimisil tahsil edilerek maliyetin düşürülmesi ve karlılığın fahiş miktarda arttırılarak, bu karın bir kısmının örgüte aktarılması olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.