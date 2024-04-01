81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsun, İstanbul'un muradı, Murat kardeşleri İstanbul için çalışmaya devam edecek. Yine sokakta olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan, bizimle yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız, proje ve hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

İstanbulluların bir kardeşi ve evladı olarak bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bilfiil 39 ilçemizde teşkilatlarımızla, adaylarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce proje ve eserlerimizi paylaştık. Bizi her bir vatandaşımız bu süreçte gerçekten samimi duygularla bağrına bastı. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum"

"İSTANBUL'UN MURAD'I İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Bugün sahur saati itibariyle sandık kurullarımıza, teşkilatlarımıza, 90 gündür ev, iş, ailesinden feragat eden teşkilat mensuplarımıza, başta kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarım, milletvekillerim, benimle yol yürüyen her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsun, İstanbul'un muradı, Murat kardeşleri İstanbul için çalışmaya devam edecek. Yine sokakta olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve vatandaşımızla el ele verip zor günleri nasıl atlattıysak aynı anlayışla ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çalışacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bize inandığı ve bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. BBP bizimle beraber yol yürüdü. Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Aziz İstanbullulara en büyük teşekkürü yapmak istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Bugün milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle birlikte üzerimize düşen vazifeleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışacağız.

Eksiğimiz neyse onu gidermek için teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Bu süreçte seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor. Bu seçimlerin İstanbul ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Murat Kurum AK Parti Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 SELÇUK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Selçuk'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BAYINDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayındır'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 TORBALI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Torbalı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MENDERES YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Menderes'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 SEFERİHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Seferihisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BORNOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Kemalpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? Seçimi kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçiminde kazanan adaylar kimler? Recep Tayyip Erdoğan CANLI İZLE! 31 Mart Yerel Seçim Erdoğan konuşması canlı yayın! 2024 BAYRAKLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayraklı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KARŞIYAKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karşıyaka'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇİĞLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Çiğli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BUCA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Buca'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 GAZİEMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Gaziemir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MUSTAFAKEMALPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi parti, kim önde? Şükrü Erdem mi, Ahmet Beygirci mi kazanıyor? 2024 KARABAĞLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karabağlar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500

Yorumlar (5)

Faruk Açıksöz:

PKK DAN ACIKLAMA IMAMOGLU BIZIM SECMENIMIZLE KAZANDI

30
90
yanıtYanıtla
Serhat Güllü:

Yav he he

yanıt10
yanıt3
Yıldırım YILDIZ:

Maşallah bahar temizliğide yapıldı İstanbul'da kurum temizlendi kapıdan bacadan .

81
32
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Kurum konuşurken kekeliyor sesi titriyor

38
11
yanıtYanıtla
esrefpasali:

kofte, Abdigör köftesi Adana kebap Akçaabat köftesi Akhisar köfte Bandırma köfte Bergama köftesi Besmeç Biga köftesi Birlik köfte Cızbız köfte Çiğ köfte Çine köftesi Dalyan Köfte Diyar köfte Ekşili köfte Fındık köfte Hasanpaşa köftesi Islama köfte İçli köfte İnegöl köfte İskeçe köfte İskenderun köfte İslim köfte İzmir köfte Kadınbudu köfte Melki köftesi Mengen köfte Mercimek köftesi Misket köfte Muğla köftesi Mücver köfte Odun köfte Patates köfte Pideli köfte Salihli odun köfte vs vs,

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title