Murat Emir, fon vurgunu komisyonunun göstermelik olmasını eleştirdi

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "AKP sözcülerinden anlıyoruz ki fon vurgununu araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulacak. Komisyonun gerçekten görev yapması, sorumluları ortaya çıkartması, vatandaşlarımızın gerçek mağduriyetinin saptaması ve mağduriyetlerini gidermesi lazım. Göstermelik, Meclis'te mış gibi yapıyor olmak için bir araştırma komisyonu önereceklerse bunun ne Meclis'in saygınlığına ne fon vurgununa ne ekonomimize ne milletimize faydası olur" dedi.

YENİ Parti'nin 91 milletvekili, TBMM'nin bugün başlayacak 28. Dönem Beşinci Yasama Yılı'na hazırlık için dün düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yeni yasama dönemine giderken biz bir milletvekili çalışma günü tasarladık. Bir kamp yapma düşüncemiz olmadı. Öyle bir olanağımız da yoktu. Dolayısıyla böyle bir çalışma gününü, uzun çalışma saatleriyle planladık. Son derece verimli, başarılı bir çalışma oldu. Özellikle özel sunumlar yapıldı. Partide daha önce görev yapmış, genel başkan yardımcılığı seviyesinde görev yapmış ve son derece uzman arkadaşlarımız sunumlar yaptılar. Sonrasında milletvekili arkadaşlarımız süreçle ilgili değerlendirmelerini yaptılar, siyasi değerlendirmelerde bulundular, illeriyle ilgili, bölgeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundular. Grup başkanvekilleri olarak biz, hem saha çalışmalarını değerlendirdik hem geçmiş dönemdeki çalışmaları ve dördüncü yasama dönemindeki çalışmaların bir değerlendirmesini yaptık. Önümüzdeki dönemin özellikle seçim dönemi olacağını öngörerek de çok sıkı, çok güçlü, çok kararlı, çok organize bir çalışma dönemi olması gerektiğini vurguladık.

"YENİ YASAMA YILINA HAZIRIZ"

Bütün arkadaşlarımız yeni yasama dönemine hazırız. Umuyoruz ki yarın Meclisimizin açılmasıyla birlikte Meclisimiz etkili çalışma fırsatı bulur. Biz YENİ Parti olarak her zaman Meclis'in nitelikli yasa yapması için, kaliteli yasama süreçlerini yaşama geçirmesi için, araştırma komisyonlarının gerçekten yolsuzlukları, yanlışları, hataları ortaya çıkarmak için görev yapmasını arzu ediyoruz.

"GÖSTERMELİK BİR KOMİSYONUN HİÇBİR FAYDASI OLMAZ"

İlk fırsatta da anlaşılıyor ki AKP sözcülerinden de anlıyoruz ki bu yaşadığımız fon vurgununu araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulacak. Ama bugüne kadar 11 araştırma komisyonu kurulmuş, bunların bir kısmının raporu dahi yayınlanmamış, kadük kalmış, raporu yayınlananların da neredeyse uyarılarına gerekli müdahalelerde bulunulmamış ve gerekli adımlar atılmamış. Bu fon vurgunu için kurulacak komisyonun da gerçekten görev yapması, gerçekten sorumluları ortaya çıkartması, onların üstüne gitmesi ve özellikle kaçırılan paralardan başlayarak, o haksız kazançlardan başlanarak mağdur vatandaşlarımızın gerçek mağduriyetinin saptanması ve adil bir şekilde onların mağduriyetlerinin giderilmesi görevini yapar. Ama göstermelik ama Meclis'te mış gibi yapıyor olmak için bir araştırma komisyonu önereceklerse bunun da ne Meclis'in saygınlığına ne de fon vurgununa ne de ekonomimize ne de milletimize faydası olur."

Kaynak: ANKA