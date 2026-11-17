(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin, " Aihm'in 46. madde hükmü hiçbir kaçış alanı bırakmıyor. Can Atalay derhal tahliye edilmeli ve TBMM'deki koltuğuna dönmelidir" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atalay için tahliye çağrısı yapan Emir, şunları kaydetti:

"İktidarın 'yüksek mahkemeler arasında görüş ayrılığı var' masalı bugün Strazburg'da tamamen çöktü. Aihm, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutulmasını oybirliğiyle yargısal güvencenin yok edilmesi saydı; 18. madde ihlaliyle de bu tutukluluğun iktidar destekli siyasi bir susturma operasyonu olduğunu kayda geçirdi. 30 Ocak'ta korsan tezkere okutanlar, 16 Nisan'da Genel Kurul'da okunan AYM kararını tutanaktan sildirenler ve AYM kararını tanımayanları terfi ettirenler bu hukuk yıkımının doğrudan ortağı. AİHM'in 46. madde hükmü hiçbir kaçış alanı bırakmıyor. Can Atalay derhal tahliye edilmeli ve TBMM'deki koltuğuna dönmelidir."

Kaynak: ANKA