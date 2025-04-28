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Muradiye Şelalesi Yağışlarla Canlandı

Muradiye Şelalesi Yağışlarla Canlandı
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Van'da etkili olan sağanak yağışlar, Muradiye Şelalesi'nin su seviyesini artırarak görsel bir şölen oluşturdu. Ziyaretçiler, bu doğal güzelliği yeniden görmekten mutluluk duyuyor.

Muradiye Şelalesi coştu

VAN - Van'da son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Muradiye Şelalesi coştu.

Muradiye ilçesinde bir haftadır etkili olan yağmur, bölgenin önemli turizm noktalarından biri olan Muradiye Şelalesi'ni adeta coşturdu. Yağışların etkisiyle su seviyesinde büyük bir artış yaşanan şelale, görsel şöleniyle ziyaretçilerini büyüledi. Doğal güzelliğiyle dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte etkileyici bir görünüme kavuştu. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki şelale, kışın donmuş hali, ilkbaharda ise coşkulu akışıyla kartpostallık manzaralar sunuyor. 2024 yılı yaz döneminin kurak geçmesi nedeniyle neredeyse kuruma noktasına gelen Muradiye Şelalesi, son yağışlarla birlikte eski ihtişamını yeniden kazandı. Bendimahi Çayı üzerinde, yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale, güzel görüntü oluşturdu.

Şelaleyi görmeye gelen vatandaşlar güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, herkesi Muradiye Şelalesi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Güncel
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