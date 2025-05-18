Muradiye Şelalesi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Muradiye Şelalesi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
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Van'da etkili olan yağışlarla coşkulu akan Muradiye Şelalesi, hafta sonu doğaseverlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler muhteşem manzaranın tadını çıkararak fotoğraflar çekti.

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla daha coşkulu akan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, etkileyici manzarasıyla hem kent sakinlerinin hem de çevre illerden gelen doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bugünlerde canlanan doğası ve yağışlar sayesinde daha coşkulu akan suyuyla farklı bir güzelliğe bürünen şelalenin bulunduğu alana gelenler, bölgede yürüyüş yaptı ve fotoğraf çekti.

Erzurum'dan gelen Murat Çakır, Muradiye Şelalesi'nin bu yıl daha gür aktığını belirtti.

Sıcak havayı fırsat bilerek şelaleyi görmeye geldiklerini söyleyen Çakır, "Erzurumlu olduğum için Tortum Şelalesi ile kıyaslıyorum. Orası yükseklik, burası ise genişlik bakımından etkileyici. Keyifli zaman geçirdik. Manzara çok güzel. Görsel bir şölen sunuyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yusuf Tunga da arkadaşlarıyla motosikletle şelaleye geldiklerini bildirerek, "Doğanın tadını çıkardık, fotoğraf çektik. Kadrajımıza güzel kareler yansıdı." dedi.

Samsun'dan gelen Ahmet Korkmaz ise öğretmen arkadaşlarıyla şelaleyi görmek istediklerini ifade ederek, "Ülkemiz şelale bakımından çok zengin. Her birinin kendine özgü güzelliği var. Muradiye Şelalesi görsel açıdan çok etkileyici. Van'a yolu düşen herkese burayı görmelerini tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
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