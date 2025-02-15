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Muradiye Şelalesi karla kaplandı

Muradiye Şelalesi karla kaplandı
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Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi ve çevresi karla kaplandı. Dronla görüntülenen kısmen donmuş şelale, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale ve çevresi, dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Şelale ile çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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