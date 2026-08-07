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Munzur Vadisi'ndeki yangın 4 günde söndürüldü

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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin 4 günlük yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Sarp arazide havadan helikopter desteğiyle müdahale edilen yangında bazı endemik bitkiler ve meşe ağaçları zarar gördü.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 4 gün süren müdahalesiyle söndürüldü.

Milli parkın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

Arazinin sarp ve dağlık olmasından dolayı ekipler bazı alanlarda zorluk çekti.

Bu nedenle yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait Sikorsky tipi helikopter de havadan destek verdi.

Bölgeye gelen Kızılay Tunceli Şubesi görevlileri de yangına müdahale edenlere su ve kumanya dağıttı.

Ekipler, 4 gün süren yoğun çalışmanın sonunda yangını tamamen söndürdü.

Yangında bazı endemik bitkiler ve meşe ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA
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