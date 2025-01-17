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Münbiç'te SMO ve PKK/YPG Arasında Çatışmalar Devam Ediyor

Münbiç'te SMO ve PKK/YPG Arasında Çatışmalar Devam Ediyor
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Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç ilçesi çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor. 20 Aralık 2024'ten beri süren saldırılar nedeniyle siviller evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/ Ypg'li teröristlerle çatışması sürüyor.

PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık 2024'ten bu yana Münbiç'in güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.

Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

SMO güçleri de havan topları ve çeşitli silahlarla teröristlerin saldırılarına karşılık veriyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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