Münbiç'te PKK/YPG'ye Ait Tünel Ağı Ortaya Çıkarıldı

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi.

Terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te apartmanların bulunduğu bir mahallede keşfedilen tünelde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

AA ekibi, PKK/YPG terör örgütünün Münbiç ilçe merkezinde kazdığı tünel ağını görüntüledi.

Uzunluğu henüz tespit edilemeyen ve birbirine bağlı tünellerde, araç girişi için yapılan yol dikkati çekiyor.

Ayrıca teröristlerin araç sokabileceği genişlikteki tünellerin içinde lastik izleri ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulunuyor.

Terk edilmiş tünel ağının yakınlarında, bir terör örgütü unsurunun cesedi ele geçirildi.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.