Üye Girişi
Haberler
Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

Esad son ana kadar bu evde bekledi

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay

Münbiç'te PKK/YPG'ye Ait Tünel Ağı Ortaya Çıkarıldı

Münbiç'te PKK/YPG'ye Ait Tünel Ağı Ortaya Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında Münbiç ilçesinde keşfedilen PKK/YPG'ye ait geniş tünel ağını görüntüledi. Tünel ağında arama tarama faaliyetleri sürerken, teröristlerin kullanmış olabileceği araç izleri de bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde örgüte ait araç sığabilecek genişlikteki tünel ağını görüntüledi.

Terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç'te apartmanların bulunduğu bir mahallede keşfedilen tünelde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

AA ekibi, PKK/YPG terör örgütünün Münbiç ilçe merkezinde kazdığı tünel ağını görüntüledi.

Uzunluğu henüz tespit edilemeyen ve birbirine bağlı tünellerde, araç girişi için yapılan yol dikkati çekiyor.

Ayrıca teröristlerin araç sokabileceği genişlikteki tünellerin içinde lastik izleri ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulunuyor.

Terk edilmiş tünel ağının yakınlarında, bir terör örgütü unsurunun cesedi ele geçirildi.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
img

15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor
img

İşte Suriye'nin yeniden inşası için çıkan fatura
img

Suriye'nin en korkulan adamıydı! Görüntüyü izleyince kanınız donacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Aralık Urla, Seferihisar, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 11 Aralık Çarşamba bugün kimler potada? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 13. bölüm tek parça full HD izleme linki! Çarşamba günü hangi diziler var? 11 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (11 Aralık 2024) Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.