Muhtarlar Günü'nde Taksim'de Anma Töreni
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene çeşitli resmi temsilcilerin yanı sıra birçok muhtar katıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplandı. Törene İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Muhtarlar Konfederasyonu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda muhtar katıldı. Katılımcılar tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Gerçekleştirilen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
