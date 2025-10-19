Muhtarlar Günü'nde Taksim'de Anma Töreni

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Muhtarlar Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplandı. Törene İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Muhtarlar Konfederasyonu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda muhtar katıldı. Katılımcılar tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Gerçekleştirilen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.