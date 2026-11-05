Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğu devam etti, duruşma 4 Ocak 2027'ye ertelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile diğer tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı duruşmaya katılmazken, taraf avukatları salonda yer aldı.

Duruşmada, haklarında "rüşvet vermek" iddiasıyla iddianame hazırlanan 10 kişiden geçen duruşmada ifade vermeyenlerin savunmalarına devam edildi.

"Parça parça olmak üzere toplam 4 milyon 250 bin lira verdim"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuksuz sanık müteahhit M.S.A, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir ihaleyi kazandıklarını ve 2019 yılında işe başladıklarını söyledi.

Kendilerine ödeme yapılmaması üzerine Muhittin Böcek ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı tutuksuz sanık S.T. ile toplantı yaptıklarını belirten M.S.A, şöyle konuştu:

"Bu paraları ödemek için 'Belediyeye bir katkı yapmanız lazım.' denildi. Ben de zaten zarar ettiğimizi, ödeme yapılmadığını söyledim. Buna rağmen belediyeye destek vermek gerektiğini söylediler. Mağdur olduğumu, çeklerim olduğunu ve şirketimin batacağını söyledim. Muhittin Böcek ise öğrencilere burs verdiğini söyleyerek bağış talep etti. Ben de 500 bin lira verebileceğimi söyledim. Ama Muhittin Böcek 'O zaman çayını iç git.' dedi. Ben de gittim. Daha sonra hak edişlerimi alamayacağım endişesiyle parça parça olmak üzere toplam 4 milyon 250 bin lira verdim."

M.S.A, bir süre sonra S.T'nin kendisini belediyeye çağırarak, "Muhittin Başkan'ın selamı var. 2,5 milyon lira paraya ihtiyaç var." dediğini öne sürdü.

Parayı veremeyeceğini söylemesi üzerine S.T'nin görüştüğü Muhittin Böcek'in "Para vermezse ona da hak ediş yok." dediğini iddia eden M.S.A, "Mecbur kaldım, 35 bin doları oğlumla beraber götürüp tutuksuz sanık S.T'ye verdik." iddiasında bulundu.

Duruşmada ara mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Böcek savunma yaptı

Ara mütalaaya karşı savunma yapan Muhittin Böcek, soruşturmanın ilk gününden beri bütün iddialara açıkça cevap vermeye çalıştığını, bilgileri saklamadığını öne sürdü.

Tutukluluğunun devam etmesinin hayatını derinden etkilediğini dile getiren Böcek, şöyle konuştu:

"En ağır ithamlar karşısında dahi tarafsızlığın korunması gerekir. Yargılama sürecinin siyasi tartışmalardan ve her türlü dış etkenden uzak yürütülmesi, adalete güvenen herkesin ortak beklentisidir. Tutuklama bir cezalandırma yöntemi değil, yargılamanın sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir tedbirdir. Bugüne kadar adli sürecin aydınlatılması için gösterdiğim tutumun ve tutukluluk sürem boyunca sergilediğim davranışların dikkate alınmasını istiyorum. Ayrıcalık istemiyorum. Hakkımdaki iddiaların yarattığı psikolojik tahribatın yanı sıra tutukluluk sürem ve sağlık sorunlarım göz ardı edilmemelidir."

Yaklaşık 15 aydır devam eden soruşturmada 151 kişiden 149'unun tahliye edildiğini, yalnızca kendisinin ve oğlunun tutuklu kaldığını belirten Böcek, tutukluluğunun devamının istenmesinin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Ocak 2027'ye erteledi.

Kaynak: AA