Haberler

İBB soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in şoförleri tutuklandı. İki zanlının emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 2 şoförü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

