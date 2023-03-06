Mühendis Berk, iş için gittiği Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan otelde hayatını kaybetti

ANKARA'dan iş için Kahramanmaraş'a giden makine mühendisi İsmail Berk Odabaşı (28), depremde yıkılan otelin enkazı altında kalıp, yaşamını yitirdi. İsmail Berk'in kız kardeşi mimar Sena Odabaşı, "Ağabeyim hepimiz gibi sıradan bir insanken, hiç bilmediği bir şehirde, küçücük bir odada ihmaller zinciri yüzünden tek başına öldü. Buna sebep olanlar hiçbir ceza almadı. Hala bulunamadılar bile" dedi.

Ankara'da gıda endüstri makineleri firmasında çalışan Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu İsmail Berk Odabaşı, 2 hafta sürecek iş için gittiği Kahramanmaraş'ta depreme yakalandı. Odabaşı, kaldığı Arıkan Oteli'nin çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan mühendis için kardeşi mimar Sena Odabaşı, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Sena Odabaşı, "Ağabeyim Arıkan Otel'de depreme yakalandığında sevdiklerinden uzakta ve tek başınaydı. Benim tek kardeşim, annenin ise tek oğluydu. Arkadaşları tarafından çok sevilen, girdiği her ortamın neşesi olan, herkesi güldüren ve her sıradan genç gibi hayalleri olan biriydi. Depremden yalnızca iki hafta sonra çalışmak için İngiltere'ye gidecekti" dedi.

Ağabeyinin Ankara'da son yolculuğuna uğurladıklarını belirten Sena Odabaşı, "Ağabeyim hepimiz gibi sıradan bir insanken, hiç bilmediği bir şehirde, küçücük bir odada ihmaller zinciri yüzünden tek başına öldü. Buna sebep olanlar hiçbir ceza almadı. Hala bulunamadılar bile. Bugün ağabeyim 28 yaşında ve yarım kalan hayalleriyle bir başına toprak altında. Ben ise onun kız kardeşi olarak başta ailem olmak üzere tüm sevenleri adına tüm gücümle size haykırıyorum ve sizden yardım istiyorum. Ağabeyim İsmail Berk Odabaşı başta olmak üzere hiçbir canın katili cezasız kalmasın" dedi.