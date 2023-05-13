Muharrem İnce'nin avukatından, müvekkilinin iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, müvekkiline yönelik eylemlerin kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alındığını belirterek, konuyu ciddiyetle takip ettiklerini bildirdi.

Okan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, müvekkili Muharrem İnce'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj ve özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başsavcılıkla yaptığı görüşme üzerine bu bilgilendirmeyi yaptığını belirtti.

Soruşturma sonucu hakkında karar çıkarılan 17 şüpheliden bir kısmının gözaltına alındığını, bir kısmının yurt dışında olduğunu, bir kısmının ise arandığını ifade eden Okan, şunları kaydetti:

"Dosyada vekil edenimin cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında iftiraları yayan 3 ana failin 2'si hakkında FETÖ/PDY örgüt yöneticiliği, 2 kişi hakkında örgüt üyeliği soruşturması yürütülmektedir. Diğer FETÖ yöneticileri dışında tarafımızdan şikayet edilen tek kişi olan Ankara Kuşu Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' çıkarılmıştır. İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarılmıştır. Ethem Gürbaş isimli eski Yarbay ve hakkında 16 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın da FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.

Gözaltına alınan diğer şahısların sorgu ve ifade işlemi devam etmekte olup müvekkile yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır. Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir."

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023