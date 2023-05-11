Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili bir yorum da İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı canlı yayında "Bu kararın Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adım daha seçimlerde netice alabilmesi yönünde bir katkı yapacağı kanaatindeyim" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında çıkan kaset iddialarının ardından bomba bir kararla bugün adaylıktan çekildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımların montaj olduğunu söyleyen İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim." dedi.

"T.C. DEVLETİ BENİM İTİBARIMI KORUYAMAMIŞTIR"

İnce sözlerine şöyle devam etti: "Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın"