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Muharrem Ertaş'ın ölüm yıl dönümü konserle anıldı

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Bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın ölümünün 39. yılında düzenlenen anma etkinliğinde, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verildi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Muharrem Ertaş'ın bozlak kültürünün önemli bir üstadı olduğunu vurguladı.

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 39. yılında konserle anıldı.

Mezarının ziyaret edilmesi ile başlayan anma etkinliği, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

Etkinlikte, Ertaş'ın seslendirdiği "Avşar Elleri" türküsü, salondaki sevenlerine dinletildi.

Programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Muharrem Ertaş'ın bozlak kültürünün en önemli üstatlarından olduğunu hatırlattı.

Muharrem Ertaş'ın, son nefesine kadar sazı ve sözüyle Anadolu abdal geleneğini devam ettirdiğini belirten Ekicioğlu, "Bozlak kültürünün en önemli üstadı olan Muharrem Ertaş, başta oğlu Neşet Ertaş olmak üzere birçok kişiye de örnek olmuştur. Oğlu Neşet Ertaş'ın, babasını, ' Muharrem Ertaş bir gönül delisi, bir insan velisi idi.' şeklindeki tarifi bizlere çok şey anlatmaktadır. Muharrem Ertaş, mütevazı yaşam biçimi ve türküleriyle, eşsiz sesi ve sazıyla bu gelenek içinde çok ayrı ve özel bir yere sahiptir." diye konuştu.

Etkinlikte Kırşehir Belediyesi Müzik Korosu, Orta Anadolu ve Kırşehir yöresinden eserleri söyledi.

Mahalli sanatçılar da Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın türkülerinin yanı sıra Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi abdal geleneğinden sanatçıların oyun havalarını seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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