Muğla ve Bodrum'da Deniz Temizliği Etkinliği

Muğla ve Bodrum'da eş zamanlı olarak deniz dibi, kıyı ve hayalet ağ temizliği yapıldı. Bodrum'da yapılan temizlik sonrası 15 ton katı atık toplandı. Bodrum'da iş insanı Bülent Eczacıbaşı'nın da katıldığı etkinlik sonunda denize 100 bin yavru balık bırakıldı.

MUĞLA ve Bodrum'da eş zamanlı olarak deniz dibi, kıyı ve hayalet ağ temizliği yapıldı. Bodrum'da yapılan temizlik sonrası 15 ton katı atık toplandı. Bodrum'da iş insanı Bülent Eczacıbaşı'nın da katıldığı etkinlik sonunda denize 100 bin yavru balık bırakıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Daha temiz deniz, daha temiz Muğla' etkinliği kapsamında eş zamanlı olarak Muğla koylarında deniz dibi, kıyı ve hayalet ağ temizliği yapıldı. Bodrum Güvercinlik koyunda düzenlenen etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır ve iş insanı Bülent Eczacıbaşı ile Muğla ve Bodrum tarım ve orman müdürlüğü görevlileri katıldı.

Etkinlik, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dalgıçlarının Salih Adası önlerindeki hayalet ağ temizliği ile başladı. Su altı dron ile tespit edilen hayalet ağlar, dalgıçlar tarafından tekneye çıkarıldı.

'EN BÜYÜK TEMİZLİK KİRLETMEMEKTİR'

Dalgıçlar, su üzerinde 'En büyük temizlik kirletmemektir' yazılı pankart açtı. Bodrum'da olta balıkçılığı turu yapan ticari tekneler de temizlik çalışmalarına destek verdi. Salih Adası'na giden günlük tur teknelerinin kaptanları ve çalışanları ile gönüllü vatandaşlar, atık topladı. Toplanan atıklar ve hayalet ağlar, teknelerle Güvercinlik Mahallesi'nde iskelede sergilendi. Traktör tekerinden yatağa kadar toplam 15 ton atık toplandı. Toplanan atıklar belediye ekipleri tarafından alınarak, geri dönüşüm merkezine götürüldü. Temizlik sonunda denize 100 bin adeta çipura ve levrek yavrusu bırakıldı.

'DENİZLERİ KİRLETMEYİN'

'Denizleri kirletmeyin' çağrısı yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Sürekli temizliyoruz. Bıkmadan, usanmadan. Bu kez de 15 tona yakın atığı bu bölgede topladık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken il genelinde 100 ekiple bu temizlik yapıldı. En büyük temizlik kirletmemektir. Temizlik, imandan gelir. Dünyada sadece bugünlük değiliz. Bizden sonra gelecek kuşaklara da bize nasıl bırakıldıysa öyle bırakmak zorundayız" dedi.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de denizlerin, havanın ve toprağın kirletilmemesine vurgu yaparak etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe destek veren iş insanı Bülent Eczacıbaşı ise "Bugünkü çalışmaya katılmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Nasıl bir heves ve heyecanla çalışıldığını gördüm ve mutluluk duydum. Değerli il müdürümü, bu inisiyatifi aldığı için gönülden kutluyorum. Çalışmalara destek olmak bizim görevimiz. Her zaman bu çalışmaların yanında olacağız" diye konuştu.

Etkinlik atıkların önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.