Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valiliği'ne atandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise aynı kararname ile Çorum Valiliği görevine tayin edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valiliği'ne atandı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise aynı kararname ile Çorum Valiliği görevine tayin edildi.

Atama kararlarının ardından kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Zülkif Dağlı, "18 Haziran 2020 tarihinden bugüne şahsıma Milli Mücadele'nin ilk adım şehri, Karadeniz'in incisi Samsunumuza hizmet etmenin onur ve mutluluğunu yaşama imkanı sunan, şimdi de Çorum'a hizmet etme görevini tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı

Vali Tavlı, 1965 yılında Ordu'da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Mesleki eğitim amacıyla; İngiltere'de ve ABD'de bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 2008 yılında kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Evli ve 2 çocuk babası Vali Tavlı sırasıyla; 1988-1991 Sivas Kaymakam Adaylığı, 1991-1993, Giresun-Güce Kaymakamlığı, 1993-1995 Samsun-Ayvacık Kaymakamlığı, 1995-1998 Erzurum-Aziziye (Ilıca) Kaymakamlığı, 1 Eylül 1998-15 Aralık 1998 İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şubesi, 1999-2014 Ankara-Mülkiye Müfettişliği, 2014-2016 Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, 2016-2020 tarihleri arasında Çanakkale Valiliği, 10 Haziran 2020 tarihinde Muğla Valiliğine atandı. Tavlı, son açıklanan kararname ile birlikte Samsun Valiliği görevine getirildi. - SAMSUN