Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, kamuoyunun doğru, tarafsız bilgiye hızlı ulaşabilmesi için gece gündüz demeden, büyük bir sorumlulukla görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Akbıyık, gazetecilerin yalnızca haber aktaran değil aynı zamanda toplumun gözü, kulağı ve sesi olan, gerçeğin, doğrunun ve adaletin izini süren önemli bir kamu görevi üstlenmekte olduğunu ifade etti.

Akbıyık, ilkeli, tarafsız ve sorumlu bir anlayışla görev yapan basın mensuplarının, toplumsal bilincin güçlenmesine ve demokrasinin sağlıklı işlemesine büyük katkılar sunmakta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oluşturduğunuz arşivlerle geçmişe ışık tutarak dünü bugüne bağlayan bir köprü olmanız son derece kıymetlidir. Muğla'mızın değerlerini, kültürünü ve eşsiz doğal güzelliklerini etkili bir biçimde yansıtarak ilimizin tanıtımına sunduğunuz katkılar, eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve turizme kadar her alanda gelişimimizin devam etmesine vesile olmaktadır. Afetlerde, felaketlerde ve zor zamanlarda kamuoyunu bilgilendirirken ortaya koyduğunuz emek ve fedakarlık, toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmesinde çok önemlidir."

Akbıyık, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır" sözünün, basının toplum hayatındaki vazgeçilmez yerini ve gazeteciliğin taşıdığı ahlaki sorumluluğu açıkça ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Basın camiasında başarılarıyla gurur kaynağı olan kadın gazetecilerin varlığının da ayrı bir övünç kaynağı olduğuna işaret eden Akbıyık, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm kadın basın mensuplarını ayrıca tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi basın özgürlüğünün demokratik hayatın temel taşlarından biri ve bu özgürlüğün istismar edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirten Akbıyık, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anarak, tüm basın çalışanlarına sağlık, başarı ve esenlikler diledi.