Muğla Valiliği'nin hesabından yapılan paylaşım Meclis gündeminde! Bakan Soylu'ya 10 soru yöneltildi

Muğla Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 dakikalık videosunun paylaşılması muhalefet tarafından 'siyasi propaganda' olarak yorumlandı. İYİ Parti, tartışma yaratan paylaşımla ilgili Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Çeşitli tesislerin toplu açılışı için Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek" şeklindeki sözlerinin yer aldığı 1 dakikalık görüntünün Muğla Valiliği'nin Twitter hesabından yayınlanması yeni bir tartışma başlattı.

Konuyla ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

İşte İYİ Partili Erhan Usta'nın Bakan Soylu'ya yönelttiği sorular;