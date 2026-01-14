Haberler

Ula'da Gündüz Bakımevinin temeli atıldı

Ula'da Gündüz Bakımevinin temeli atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 çocuk kapasiteli Emin Eller Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreni yapıldı. Yeni bir eğitim ortamı sunacak olan bakımevi, çocukların güvenli bir şekilde gelişimine destek vermeyi hedefliyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından, 65 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarında yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakımevlerini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Yatağan, Seydikemer ve Bodrum'da 3 olmak üzere toplam 8 Gündüz Bakımevi ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesinin, diğer ilçelerde de yeni bakımevlerinin yapımı için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre, Ula Belediyesi'nden tahsis edilen 642 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Emin Eller Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreni düzenlendi.

65 çocuk kapasiteli olarak planlanan gündüz bakımevi, taşıt trafiği ve gürültüden uzak, doğayla iç içe ve korunaklı bir alanda inşa edilecek.

Projede alt katta idari ofisler ve yemekhane, üst katta ise sınıf alanları yer alacak. Engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan yapı, çocukların açık ve kapalı alanlardan güvenli şekilde faydalanabileceği bir eğitim ortamı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ortaca'da başlayıp Fethiye'de devam eden açılış ve temel atma törenleriyle çok sayıda hizmeti halkın kullanımına sunduklarını kaydetti.

Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında ülke genelinde gündüz bakımevi sayısını bine ulaştıracaklarını savundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da çocuklara güvenli bir ortam sunacak, ailelerin yaşamını kolaylaştıracak ve kentin sosyal yapısını güçlendirecek Ula Gündüz Bakımevi'nin temelinin geleceğin temeli olacağını aktardı.

Göreve geldikleri günden bu yana planladıkları projelerin yüzde 87'sini tamamladıklarına dikkati çeken Aras, ilçe belediyeleriyle birlikte 13 ilçenin tamamında, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden halka verdikleri sözleri yerine getirdiklerini bildirdi.

Törene, CHP Parti Meclis Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP İl Başkanı Nail Kızıl, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Özgür Özel'in mitingine yüzlerce kahve yolladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...