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Muğla Ula'da 2 Kasım'dan beri kayıp Alzheimer hastası Kemal Yeter ormanda ölü bulundu

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Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni Akyaka'daki ormanlık alanda bulundu. Yeter'in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 Kasım'dan bu yana kayıp olarak aranan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Yeter'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Kemal Yeter'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeter'i bulmak için Akyaka ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışması yürüttü.

Yeter'in kaybolmadan önce yolda yürürken bir villanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini inceleyen ekipler, aramalarını Akyaka Kadın Azmağı çevresinde yoğunlaştırdı.

Ekipler, Kemal Yeter'in cansız bedenini Akyaka'daki ormanlık alanda buldu.

Yeter'in ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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