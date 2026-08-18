İngiliz Şef Taz Khan Datça'da Sıfır Atık Projesini Anlattı

MUĞLA'nın Datça ilçesine bir etkinlik kapsamında gelen, İngiltere Kraliyet Nişanı (MBE) sahibi İngiliz şef Taz Khan, 'Sıfır Atık, Sıfır Açlık' projesini anlatıp, yemek sunumu yaptı.

'Sıfır Atık, Sıfır Açlık' projesiyle İngiltere Kralı 3. Charles tarafından Kraliyet Nişanı ile ödüllendirilen ve Kraliyet Mutfak Sanatları Akademisi'nde öğretim üyeliği yapan Khan, Ahi Kadınlar Kooperatifi tarafından düzenlenen etkinliğe davetli olarak katıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte sunum yapan Khan, katılımcılarla gerçekleştirdiği söyleşide dünyada giderek büyüyen gıda israfına dikkat çekti. Khan, gıda israfının önlenmesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve kullanılabilir durumdaki yiyeceklerin çöpe gitmesinin engellenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yemek sunumunda yerel ve doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan tarhana çorbası ile mutfağın geleneksel yemeklerinden çeşitli ürünlerle hazırlanan menemen katılımcıların beğenisine sunuldu. Tarhana çorbasının önemine de değinen Taz Khan, geleneksel tarhananın içeriği, uzun süre dayanabilmesi ve üretim yöntemiyle sürdürülebilir bir kültürel miras olduğunu belirtti. Khan, Türkiye'nin bu eski reçetesinden gurur duyulması gerektiğini söyledi. Taz Khan'ın yaptığı yemek sunumuna Anadolu Aşçılar Federasyonu Kurucu Başkanı Tamer Özkan da eşlik etti.

'HAFTADA 75 TON GIDANIN ÇÖPE GİTMESİNİ ÖNLÜYORUZ'

Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Khan, projenin 12 yılı aşkın süredir sürdürüldüğünü, gıda israfının dünya genelinde önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, "Biz bir topluluk projesiyiz. Londra'daki yiyeceklerin, gıdaya ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını, çöpe atılarak atık haline gelip depolama sahalarına gitmesini önlemeye çalışıyoruz" dedi. Her hafta yaklaşık 75 ton gıdanın atık depolama sahalarına gitmesini önlediklerini ifade eden Khan, "Bunu yaparak yaklaşık 15 bin ile 20 bin insana yiyecek sağlıyoruz. Çok seyahat ediyor, bilgilerimizi paylaşıyor ve insanlara bilgi veriyoruz. İhtiyaç olduğunu gördüğümüz yerlerde de danışmanlık yapıyor ve yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

'COP31 BİZİM İÇİN HARİKA BİR FIRSAT'

Khan, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 BM İklim Değişikliği Konferansı'na davetli olarak katılacaklarını belirterek, zirvenin yürüttükleri çalışmalar açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtip, "Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık konusu var, bizim işimize çok yakın. Sıfır atık ve sıfır gıda atığı konusunda biz 12 yıldır Londra'da bunu yapmaya çalışıyoruz. Antalya'daki zirvede bulunarak katkı sunacağız. Bunun bizim için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı