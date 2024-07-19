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Muğla'nın Sarıgerme Plajı'na Mavi Bayrak Verildi

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kum zambaklarıyla tanınan Sarıgerme Plajı'na Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda mavi bayrak verildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin turizmde büyük bir atılım döneminde olduğunu belirtti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kum zambaklarıyla tanınan Sarıgerme Plajı'na mavi bayrak verildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ) koordinasyonunda Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) ev sahipliğinde Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki kum zambaklarıyla ünlü SARÇED Halk Plajı'nda 2024 temsili Ulusal Mavi Bayrak çekme töreni yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, törendeki konuşmasında, devlet ve yerel yönetim işbirliğiyle 567 plajda mavi bayrak dalgalandığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde de büyük bir atılım döneminde olduğunu belirten Çam, "Türkiye Yüzyılın'daki hedefimiz en kısa sürede dünyada birinci olmak. Bu çaba içinde TÜRÇEV yönetimiyle işbirliği yaparak bu çabalarımızı artırarak devam edeceğiz." dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise turizm cenneti Muğla'nın birçok sahilinde mavi bayrak dalgalandığını, hem yerli hem de yabancı turistlerin bu sayede güvenle denize girdiğini kaydetti.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda, dünyada 50'den fazla ülkede uygulandığını söyledi.

SARÇED'e verilen ödülün 17'nci olduğuna dakikati çeken Ateş, "Türkiye'deki mavi bayraklı yerlerden hiçbiri üst üste 17 kere ödül almamıştır. Bu nedenle de SARÇED ve Ortaca'da yaşayan insanlarımızı, buna emek veren insanlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

SARÇED Başkanı Cengiz İlhan, derneğin kuruluşunun 28'inci yılında ikinci defa mavi bayrağı göndere çekme etkinliğini yaptıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından mavi bayrak göndere çekildi. Plajın yakınında oluşturulan alana ise endemik sığla fidanı dikildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıgerme Türkiye Ortaca Muğla Turizm Güncel Haberler

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